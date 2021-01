Bancomat, ecco come potrebbero cambiare le commissioni per i prelievi agli sportelli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandro Nunziati potrebbero cambiare le regole per il prelievo di contanti agli sportelli Bancomat. Le commissioni per ritirare il denaro potrebbero essere decise autonomamente dalle banche proprietarie. Con il rischio di un aumento dei costi. Bancomat Spa ha proposto un cambio di modalità di remunerazione del servizio di prelievo di contante presso sportelli automatici. ecco come funziona oggi: si paga una commissione interbancaria di circa 50 centesimi ogni volta che si effettua un prelievo presso uno sportello di proprietà di una banca diversa da quella che ha emesso la carta. La banca che ha emesso la carta può decidere se addebitare o no il costo al proprio cliente in base all’offerta che ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandro Nunziatile regole per il prelievo di contanti. Leper ritirare il denaroessere decise autonomamente dalle banche proprietarie. Con il rischio di un aumento dei costi.Spa ha proposto un cambio di modalità di remunerazione del servizio di prelievo di contante pressoautomatici.funziona oggi: si paga una commissione interbancaria di circa 50 centesimi ogni volta che si effettua un prelievo presso uno sportello di proprietà di una banca diversa da quella che ha emesso la carta. La banca che ha emesso la carta può decidere se addebitare o no il costo al proprio cliente in base all’offerta che ...

Ultime Notizie dalla rete : Bancomat ecco Il Bancomat costerà di più? Come potrebbero cambiare le commissioni per i prelievi Corriere della Sera Bancomat: in arrivo un aumento sul costo dei prelievi?

Secondo quanto è emerso, Bancomat Spa ha intenzione di proporre un aumento sul costo dei prelievi presso gli sportelli. Ecco i dettagli.

