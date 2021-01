Baghdad | Kamikaze si fa esplodere | si contano 28 decessi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Attacco suicida a: unsi fain una strada affollata nella zona di piazza Tayaran, si28 deceduti e 73 feriti Questa mattina a, nel centro della capitale irachena, unsi fain una strada affollata nella zona di piazza Tayaran, sicirca 28e 73 feriti. L’esercito iracheno ha reso noto che nessun gruppo al momento ha finora rivendicato la responsabilità degli attentanti. Il ministero della Sanità ha annunciato che tutti i suoi ospedali nella capitale sono stati mobilitati per curare i feriti Dopo tanti anni di violenza, gli attacchi suicidi aerano diventati piuttosto rari: l’ultimo ci fu nel giugno del 2019, nel quale persero la ...

