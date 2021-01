B20 Italy 2021, Gentiloni: “Regole bilancio sospese finché sarà necessario” (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “In futuro, credo che la politica fiscale debba continuare a rafforzare la ripresa. Nella commissione abbiamo già chiarito che le nostre Regole fiscali rimarranno sospese per tutto il 2021, e per tutto il tempo necessario”. Ad assicurarlo è il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento al B20 organizzato da Confindustria in occasione della presidenza italiana del G20. Decisivo per Gentiloni il ruolo delle imprese definite la “chiave” per la ripresa. “Durante la pandemia – ha sottolineato il commissario – le imprese hanno dimostrato un’incredibile capacità di recupero di fronte a circostanze uniche. Dobbiamo essere consapevoli e ottimisti delle opportunità che abbiamo nel futuro”. Sul tema del debito Gentiloni invita, vista ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “In futuro, credo che la politica fiscale debba continuare a rafforzare la ripresa. Nella commissione abbiamo già chiarito che le nostrefiscali rimarrannoper tutto il, e per tutto il tempo”. Ad assicurarlo è il commissario europeo all’Economia, Paolo, nel suo intervento al B20 organizzato da Confindustria in occasione della presidenza italiana del G20. Decisivo peril ruolo delle imprese definite la “chiave” per la ripresa. “Durante la pandemia – ha sottolineato il commissario – le imprese hanno dimostrato un’incredibile capacità di recupero di fronte a circostanze uniche. Dobbiamo essere consapevoli e ottimisti delle opportunità che abbiamo nel futuro”. Sul tema del debitoinvita, vista ...

fisco24_info : B20, Bonomi: segnali incoraggianti ma non ancora fuori da tunnel: Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha ap… - robyromeroUITo : RT @UITORINO: Un'occasione importante per la nostra industria che porterà l'eccellenza del made in Italy su un palco globale. Il tutto con… - internazlucana : RT @cronachelucane: AL VIA IL BUSINESS SUMMIT DEL G20 - ITALY 2021: LA BASILICATA AL B20 - Dodici imprenditori lucani nelle task force tema… - RobyDeLucaUITO : RT @UITORINO: Un'occasione importante per la nostra industria che porterà l'eccellenza del made in Italy su un palco globale. Il tutto con… - cronachemezzog : AL VIA IL BUSINESS SUMMIT DEL G20 – ITALY 2021: LA BASILICATA AL B20 -

Ultime Notizie dalla rete : B20 Italy Al via il B20 targato Italia Il Sole 24 ORE B20 Italy 2021, Gentiloni: "Regole bilancio sospese finché sarà necessario"

Nel suo intervento all'incontro organizzato da Confindustria il commissario europeo all'Economia ha sottolineato il ruolo chiave delle imprese nella ripresa ...

Scostamento da 32 miliardi, Gualtieri scrive a UE

Intanto, dà il benvenuto a Biden e lancia la Presidenza italiana del G20: "multilateralismo condizione preliminare per compiere progressi nella nostra ambiziosa agenda" ...

Nel suo intervento all'incontro organizzato da Confindustria il commissario europeo all'Economia ha sottolineato il ruolo chiave delle imprese nella ripresa ...Intanto, dà il benvenuto a Biden e lancia la Presidenza italiana del G20: "multilateralismo condizione preliminare per compiere progressi nella nostra ambiziosa agenda" ...