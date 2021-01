“Avrei voglia di baciarti” | Giulia Salemi “stuzzica” Stefania Orlando | “Sei sexy!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 21 gennaio 2021)sono molto amiche e condividono lo stesso letto nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer power, nonostante la sua storia con Pierpaolo Pretelli, subisce il fascino della Queen di Babilonia, esattamente come tutti noi. “Vorrei”,Faccio pensieri strani su di te… in che senso?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.