“Avrei continuato a uccidere”: l’agghiacciante diario del killer di Lecce (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Se fossi all’esterno il mio impulso di uccidere sarebbe ritornato”, “certe volte sento di essere un vero e proprio mostro e la cosa peggiore è che sento che ad una parte di me piace questa idea…”. Sono alcune delle frasi che si leggono sulle lettere sequestrate in carcere a fine ottobre ad Antonio De Marco, il 21enne di Casarano, in Salento, reo confesso di aver ucciso lo scorso settembre scorso l’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta, nell’abitazione a Lecce in cui si erano da poco trasferiti. Tutto quel proliferare di riflessioni, considerazioni, commenti ed il ribadire che avrebbe ammazzato ancora se fosse servito a non farlo sentire più non amato ed isolato, è entrato a fare parte delle oltre 1200 pagine del fascicolo del processo al via il 18 febbraio davanti alla Corte d’Assise: la polizia penitenziaria ha sequestrato le ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Se fossi all’esterno il mio impulso disarebbe ritornato”, “certe volte sento di essere un vero e proprio mostro e la cosa peggiore è che sento che ad una parte di me piace questa idea…”. Sono alcune delle frasi che si leggono sulle lettere sequestrate in carcere a fine ottobre ad Antonio De Marco, il 21enne di Casarano, in Salento, reo confesso di aver ucciso lo scorso settembre scorso l’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta, nell’abitazione ain cui si erano da poco trasferiti. Tutto quel proliferare di riflessioni, considerazioni, commenti ed il ribadire che avrebbe ammazzato ancora se fosse servito a non farlo sentire più non amato ed isolato, è entrato a fare parte delle oltre 1200 pagine del fascicolo del processo al via il 18 febbraio davanti alla Corte d’Assise: la polizia penitenziaria ha sequestrato le ...

ynedisavinewolf : @Stregazza Fortuna che a lavoro sono riuscita a collegarmi alla Wi-Fi, altrimenti avrei continuato a pensare che fo… - Gazzettino : Fidanzati uccisi a Lecce, il diario in cella del killer: «Se non mi avessero preso, avrei continuato a uccid... - PugliaStream : Duplice omicidio di Lecce, il diario in cella del killer: «Se non mi avessero preso, avrei continuato a uccidere» - Cocainacurativa : L'altro giorno ho avuto un incubo e mi sono svegliato un paio di volte nonostante questo continuavo a rimettermi a… - Spiaggiadelmor1 : @Francyloverossi Se ero stavo consegnando le pizze avrei continuato il mio lavoro. se stavo girando il video, ti avrei scopata in cucina! -