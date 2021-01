Australian Open 2021, Guido Pella: “Il balcone di Djokovic è più grande della mia stanza, trovo strano il silenzio di Nadal e Thiem” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tensione sempre alta a Melbourne (Australia), sede dei prossimi Australian Open 2021 di tennis che prenderanno il via l’8 febbraio e termineranno il 21. Le polemiche sono all’ordine del giorno e i 72 giocatori confinati nei loro alloggi, in quarantena nella citata Melbourne, hanno manifestato non poche contrarierà, per l’impossibilità nella preparazione e nello stesso tempo per gli evidenti privilegi dei top-3 (e i rispettivi partner) nella bolla di Adelaide. A evidenziare questa disparità è stato l’argentino Guido Pella: “Sono due realtà completamente diverse. Ho visto delle foto e il balcone di Djokovic è più grande della mia stanza. Ma trovo più strano il silenzio ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tensione sempre alta a Melbourne (Australia), sede dei prossimidi tennis che prenderanno il via l’8 febbraio e termineranno il 21. Le polemiche sono all’ordine del giorno e i 72 giocatori confinati nei loro alloggi, in quarantena nella citata Melbourne, hanno manifestato non poche contrarierà, per l’impossibilità nella preparazione e nello stesso tempo per gli evidenti privilegi dei top-3 (e i rispettivi partner) nella bolla di Adelaide. A evidenziare questa disparità è stato l’argentino: “Sono due realtà completamente diverse. Ho visto delle foto e ildiè piùmia. Mapiùil...

