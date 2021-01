Atalanta, Miranchuk e Malinovskyi non sono i vice Ilicic: possono giocare insieme? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anche a Udine, come contro il Genoa, non hanno pienamente convinto Ruslan Malinovskyi e Aleksej Miranchuk. I fantasisti dell’Est, dai quali Gasperini si aspetta moltissimo, sono quelli che nella seconda metà di stagione dovranno regalare il salto di qualità all’Atalanta soprattutto in partite in cui si affrontano le medio-piccole che si chiudono e lasciano pochissimi spazi. Con l’Udinese Malinovskyi e Miranchuk non hanno brillato: il primo ha anche avuto sul sinistro la palla del 2-1 a inizio ripresa, ma l’ha sprecata cercando un assist in area di rigore con un colpo di tacco che ha non ha portato a nulla di concreto, mentre il secondo è entrato più volte nel vivo del gioco senza però riuscire a incidere. Leggi anche Le pagelle Zapata non sfonda, Miranchuk non coglie ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anche a Udine, come contro il Genoa, non hanno pienamente convinto Ruslane Aleksej. I fantasisti dell’Est, dai quali Gasperini si aspetta moltissimo,quelli che nella seconda metà di stagione dovranno regalare il salto di qualità all’soprattutto in partite in cui si affrontano le medio-piccole che si chiudono e lasciano pochissimi spazi. Con l’Udinesenon hanno brillato: il primo ha anche avuto sul sinistro la palla del 2-1 a inizio ripresa, ma l’ha sprecata cercando un assist in area di rigore con un colpo di tacco che ha non ha portato a nulla di concreto, mentre il secondo è entrato più volte nel vivo del gioco senza però riuscire a incidere. Leggi anche Le pagelle Zapata non sfonda,non coglie ...

