Atalanta, la Primavera batte 3-1 la Fiorentina e vince la Supercoppa

L'Atalanta Primavera vince la Supercoppa italiana battendo la Fiorentina 3-1 Nuovo trofeo messo in bacheca dall'Atalanta Primavera. La squadra di Brambilla ha infatti conquistato la Supercoppa italiana battendo la Fiorentina per 3-1. In gol per i nerazzurri Cortinovis, Kobacki e Vorlicky. Inutile per i viola la rete del momentaneo pareggio di Agostinelli.

L’Atalanta Primavera vince la Supercoppa italiana battendo la Fiorentina 3-1. Nuovo trofeo messo in bacheca dall’Atalanta Primavera. La squadra di Brambilla ha infatti conquis ...

Le immagini di Atalanta-Fiorentina Primavera nella fotogallery di FI.IT

Rivivi la finale di Supercoppa Primavera tra Atalanta e Fiorentina attraverso le immagini di Fiorentina.it, grazie al servizio Silpress.

