AstraZeneca, obiettivo approvazione del vaccino già mercoledì (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le in Italia oggi sfiorano quota un milione e trecentomila. Vale a dire che se si fosse tenuto il ritmo giornaliero raggiunto la scorsa settimana - circa 80mila somministrazioni ogni 24 ore - si ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le in Italia oggi sfiorano quota un milione e trecentomila. Vale a dire che se si fosse tenuto il ritmo giornaliero raggiunto la scorsa settimana - circa 80mila somministrazioni ogni 24 ore - si ...

Russ_Eman : @Luca99470449 Non centri l'obiettivo. Pfizer, Moderna, Astrazeneca sono aziende private: i governi dei singoli stat… - hossu_ovidiu : @davcarretta Per il primo obiettivo l'Italia non sta messa malissimo, per quello estivo però la vedo dura se la dis… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca obiettivo AstraZeneca, obiettivo approvazione vaccino già mercoledì 27. L'Ema accelera Il Messaggero AstraZeneca, obiettivo approvazione vaccino già mercoledì 27. L'Ema accelera

Le vaccinazioni in Italia oggi sfiorano quota un milione e trecentomila. Vale a dire che se si fosse tenuto il ritmo giornaliero raggiunto la scorsa settimana – circa 80mila ...

Vaccini per gli anziani entro marzo, il piano del governo è già un flop

Pochi giorni fa il commissario straordinario Domenico Arcuri aveva promesso: «Entro marzo 5,9 milioni di vaccinati». Significherebbe aver vaccinato tutti i sanitari, gli ospiti delle Rsa e gli ultra-o ...

Le vaccinazioni in Italia oggi sfiorano quota un milione e trecentomila. Vale a dire che se si fosse tenuto il ritmo giornaliero raggiunto la scorsa settimana – circa 80mila ...Pochi giorni fa il commissario straordinario Domenico Arcuri aveva promesso: «Entro marzo 5,9 milioni di vaccinati». Significherebbe aver vaccinato tutti i sanitari, gli ospiti delle Rsa e gli ultra-o ...