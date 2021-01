Assemblea Lega: Lotito e Marotta eletti consiglieri federali. Ecco i 5 membri della media company (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nell’Assemblea della Lega di Serie A, che ha confermato Paolo Dal Pino come presidente e Luigi De Siervo come amministratore deLegato, sono stati eletti come consiglieri federali il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’amministratore deLegato dell’Inter Beppe Marotta. eletti anche i cinque membri della Lega Serie A nella costituenda media company nel corso dell’Assemblea elettiva. Si tratta di Andrea Agnelli (Juventus), Stefano Campoccia (Udinese), Aurelio De Laurentiis (Napoli), Claudio Fenucci (Bologna), Guido Fienga (Roma). Per il sesto posto si provvederà a ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nell’di Serie A, che ha confermato Paolo Dal Pino come presidente e Luigi De Siervo come amministratore deto, sono staticomeil presidenteLazio Claudioe l’amministratore deto dell’Inter Beppeanche i cinqueSerie A nella costituendanel corso dell’va. Si tratta di Andrea Agnelli (Juventus), Stefano Campoccia (Udinese), Aurelio De Laurentiis (Napoli), Claudio Fenucci (Bologna), Guido Fienga (Roma). Per il sesto posto si provvederà a ...

