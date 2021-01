Asl Bari, vaccino: seconda somministrazione per operatori del 118, medici Usca e tamponatori Da stamattina (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Prosegue – nel rispetto dello scadenzario previsto dalla campagna vaccinale – la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer agli operatori sanitari ASL vaccinati lo scorso 31 dicembre. Questa mattina sono partite le somministrazioni della seconda dose di vaccino anti Covid agli operatori del servizio 118 e al personale sanitario dell’Ospedale Perinei di Altamura. In linea con il cronoprogramma previsto, i richiami del vaccino hanno coinvolto anche medici Usca, tamponatori e operatori del Dipartimento, precedentemente vaccinati, in quanto categorie prioritarie per il livello di rischio contagio. A vaccinare i ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Prosegue – nel rispetto dello scadenzario previsto dalla campagna vaccinale – ladelladose delPfizer aglisanitari ASL vaccinati lo scorso 31 dicembre. Questa mattina sono partite le somministrazioni delladose dianti Covid aglidel servizio 118 e al personale sanitario dell’Ospedale Perinei di Altamura. In linea con il cronoprogramma previsto, i richiami delhanno coinvolto anchedel Dipartimento, precedentemente vaccinati, in quanto categorie prioritarie per il livello di rischio contagio. A vaccinare i ...

Bari, cartelle pazze? No, dalla Asl 35mila avvisi a caccia dei furbetti del ticket

Esenzioni (indebite) dal pagamento del ticket per visite ed esami, la Asl Ba a caccia di furbetti ma anche di chi ha semplicemente sbagliato nel compilare i moduli. Sono oltre trentacinquemila le cont ...

Bari, cartelle pazze? No, dalla Asl 35mila avvisi a caccia dei furbetti del ticket

Esenzioni (indebite) dal pagamento del ticket per visite ed esami, la Asl Ba a caccia di furbetti ma anche di chi ha semplicemente sbagliato nel compilare i moduli. Sono oltre trentacinquemila le cont ...