Ascolti Tv mercoledì 20 gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ascolti Tv mercoledì 20 Prima serata Made in Italy 1×02 1a Tv milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Supercup Juventus – Napoli milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Qualcosa di speciale milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Alice in Wonderlandmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Chi l'ha visto? milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Stasera Italia news Speciale mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Accordi e disaccordi mila e % Atlantide mila e% La cuoca del Presidente mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi saranno posizionati in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su ...

