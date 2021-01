Arte: è morto Boris Zaborov, il pittore russo che rifiutò il realismo socialista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Parigi, 21 gen. - (Adnkronos) - L'artista russo Boris Zaborov, pittore e scultore famoso a livello internazionale per la potenza inventiva e stilistica, nelle cui opere il passato remoto e il futuro anteriore si saldano, è morto ieri all'età di 85 anni a Parigi. L'annuncio della scomparsa sui social è stato dato dalla compagna, la storica del cinema e critica teatrale Galina Aksenova. Inviso al regime sovietico, perchè lontano dai canoni del realismo socialista, Zaborov nel 1981 si era trasferito nella capitale francese per iniziare una carriera nel campo della pittura e della scultura che ha portato a numerose mostre e ad un crescente riconoscimento nei circoli d'Arte europei e americani. Nella Russia post-comunista era diventato una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Parigi, 21 gen. - (Adnkronos) - L'artistae scultore famoso a livello internazionale per la potenza inventiva e stilistica, nelle cui opere il passato remoto e il futuro anteriore si saldano, èieri all'età di 85 anni a Parigi. L'annuncio della scomparsa sui social è stato dato dalla compagna, la storica del cinema e critica teatrale Galina Aksenova. Inviso al regime sovietico, perchè lontano dai canoni delnel 1981 si era trasferito nella capitale francese per iniziare una carriera nel campo della pittura e della scultura che ha portato a numerose mostre e ad un crescente riconoscimento nei circoli d'europei e americani. Nella Russia post-comunista era diventato una ...

Parigi, 21 gen. - (Adnkronos) - L'artista russo Boris Zaborov, pittore e scultore famoso a livello internazionale per la potenza inventiva e ...

Parigi, 21 gen. - (Adnkronos) - L'artista russo Boris Zaborov, pittore e scultore famoso a livello internazionale per la potenza inventiva e ...