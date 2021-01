Arrivano gli Harris: da Doug ai figli acquisiti, la famiglia secondo Kamala (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nonostante sia ufficialmente la vice presidente degli Stati Uniti, è probabile che per i prossimi quattro anni continueremo a inciampare sulla pronuncia del suo nome. Kamala Harris, con l’accento sulla prima a, ha aperto il 20 gennaio una nuova era nella storia americana. Prima in tutto. Prima donna, prima donna di colore, e prima donna di origini asiatiche a entrare alla Casa Bianca come vicepresidente. L’ex senatrice e procuratrice della California ha proseguito sulla strada tracciata dalla madre, Shyamala Gopalan. Una donna che, come la figlia, amava essere la prima. Emigrata dall’India nel 1960 per conseguire un dottorato in endocrinologia all’università di Berkeley, in California, Shyamala Gopalan ha lasciato il subcontinente rompendo con la tradizione. Cresciuta da una mamma single, dopo il divorzio con il marito, ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nonostante sia ufficialmente la vice presidente degli Stati Uniti, è probabile che per i prossimi quattro anni continueremo a inciampare sulla pronuncia del suo nome., con l’accento sulla prima a, ha aperto il 20 gennaio una nuova era nella storia americana. Prima in tutto. Prima donna, prima donna di colore, e prima donna di origini asiatiche a entrare alla Casa Bianca come vicepresidente. L’ex senatrice e procuratrice della California ha proseguito sulla strada tracciata dalla madre, Shyamala Gopalan. Una donna che, come laa, amava essere la prima. Emigrata dall’India nel 1960 per conseguire un dottorato in endocrinologia all’università di Berkeley, in California, Shyamala Gopalan ha lasciato il subcontinente rompendo con la tradizione. Cresciuta da una mamma single, dopo il divorzio con il marito, ...

ilpost : Italia Viva è uscita dal governo. Lo ha annunciato Matteo #Renzi in conferenza stampa, avviando di fatto la #crisi… - xxStargvsmxx : RT @savagezorzi: Odio questa cosa che Tommaso è la persona più generosa, sensibile e premurosa lì dentro, e poi arrivano sempre una o due p… - djegerdf : RT @mannax1897: @realvarriale @RaiUno @RaiSport @Raiofficialnews Per favore domani non vantarti per gli ascolti (che purtroppo faccio cresc… - aquiver_effe : RT @savagezorzi: Odio questa cosa che Tommaso è la persona più generosa, sensibile e premurosa lì dentro, e poi arrivano sempre una o due p… - pepo1913 : RT @Noviolenzadonne: @Sarita_Libre è piuttosto impossibile NON documentarla, direi, visto che i torturati arrivano coi segni non mistificab… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano gli Arrivano gli Harris: da Doug ai figli acquisiti, la famiglia secondo Kamala Open Roma, spara colpi di pistola alla porta della ex al Tiburtino: lei fugge dal balcone e si ferisce

Un giallo in piena regola. Uno sconosciuto che spara tredici colpi di pistola contro la porta di un’abitazione al Tiburtino. In quella casa vive una donna di 40 anni con i due ...

Vaccini, arrivano i rinforzi dalla Pfizer Oltre 4mila dosi per completare i richiami

Ieri sono arrivate al magazzino di Pievestisina due scatole per la provincia di Rimini. A febbraio si parte con gli over 80 ...

Un giallo in piena regola. Uno sconosciuto che spara tredici colpi di pistola contro la porta di un’abitazione al Tiburtino. In quella casa vive una donna di 40 anni con i due ...Ieri sono arrivate al magazzino di Pievestisina due scatole per la provincia di Rimini. A febbraio si parte con gli over 80 ...