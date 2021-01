Arezzo | morte Martina Rossi | Cassazione annulla assoluzione dei due giovani di Castiglion Fibocchi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una sentenza che arriva a dieci anni dai fatti quandoera in vacanza nell'isola delle Baleari con delle amiche e all'alba del 3 agosto del 2011 di ritorno da una serata in discotecala ragazza precipitò dal balcone della stanza 609, quella dei duedi

AREZZO, 21 GEN - Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini di Castel Fibocchi tornano sotto processo in appello bis per la morte di Martina Rossi, la studentessa ventenne genovese morta cad ...Le assoluzioni erano state emesse dalla Corte di Appello di Firenze che ora deve riesaminare il caso. In primo grado i due giovani erano stati condannati a sei anni di reclusione per tentata violenza ...