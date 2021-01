Ares Design - La Tesla Model S diventa una due porte cabriolet

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha convertito unaS in una vetturaa due. La trasformazione è il risultato di una richiesta specifica di un cliente del marchio italiano: il progetto è stato eseguito lavorando sulla rigidità torsionale della scocca, sull'aerodinamica e ovviamente sulla creazione di una capote in tela su misura. Trattandosi praticamente in esemplare unico, il prezzo dell'elettrica non è stato comunicato. Duee capote in tela per la. La decisione di rinunciare alle portiere posteriori ha imposto anche importanti modifiche alla fiancata e la creazione di lunghe portiere per accedere alla zona posteriore. Il cofano posteriore, realizzato ex novo, accoglie infine la capote per mantenere ...