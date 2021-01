Arcuri “Dalla Pfizer la prossima settimana il 20% di dosi in meno” (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La campagna rallenta per la mancanza di materia prima”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa, in merito ai ritardi nelle forniture dei vaccini Pfizer.“Purtroppo perchè ci siano i vaccinati c’è bisogno dei vaccini e questo accadrà con le dosi che il paese avrà a disposizione – ha spiegato Arcuri -. La campagna è partita a pieno ritmo e fino alla scorsa settimana ha avuto risultati entusiasmanti, abbiamo avuto un ritmo di 80 mila vaccinati al giorno, con punte di 90 mila. I ritardi delle consegne da parte di Pfizer negli ultimi giorni hanno provocato un rallentamento: da sabato le persone vaccinate sono 28mila al giorno, c’è anche la necessità di tenere nei magazzini le dosi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La campagna rallenta per la mancanza di materia prima”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico, nel corso di una conferenza stampa, in merito ai ritardi nelle forniture dei vaccini.“Purtroppo perchè ci siano i vaccinati c’è bisogno dei vaccini e questo accadrà con leche il paese avrà a disposizione – ha spiegato-. La campagna è partita a pieno ritmo e fino alla scorsaha avuto risultati entusiasmanti, abbiamo avuto un ritmo di 80 mila vaccinati al giorno, con punte di 90 mila. I ritardi delle consegne da parte dinegli ultimi giorni hanno provocato un rallentamento: da sabato le persone vaccinate sono 28mila al giorno, c’è anche la necessità di tenere nei magazzini le...

