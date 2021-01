Aquilani conferma | “Dalle Mura domani andrà alla Reggina”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) A pochi minuti dfinale di Supercoppa Primavera contro l’Atalanta, Albertohato la nostra esclusiva di una settimana fa. Così l’allenatore della Fiorentina: “Sarà l’ultima partita con noi di Christian”. Per il promettente difensore centrale classe 2002, sarà la prima esperienza in Serie B. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

