Apex Legends Season 8 | ecco il trailer di lancio per Fuse nella stagione del Caos

La Season 8 di Apex Legends viene presenta con un trailer apocalittico per King's Canyon, Caos è un nome adatto per questa stagione.Attraverso un comunicato stampa, Respawn annuncia un nuovo trailer che celebra l'arrivo della Stagione 8 all'interno di Apex Legends: eccolo per intero. Scatenatevi in Apex Legends Stagione 8 - Caos!