Anticipazioni Una Vita di lunedì 25 gennaio 2021, la verità di Marcia su Santiago (Di giovedì 21 gennaio 2021) Marcia decide di andare a trovare Felipe. La donna, in lacrime, cerca di spiegare le sue motivazioni in merito all’irruzione di Santiago in chiesa. Perché ha nascosto questo losco segreto al suo amato? Durante la puntata di Una Vita di lunedì 25 gennaio 2021, vedremo quale saranno le reazioni e quali le verità. Una Vita Anticipazioni, Susana e Armando rimangono da soli Dalle Anticipazioni di Una Vita sappiamo che Armando è tornato e decide di celebrare il suo ritorno organizzando un pranzo in stile giapponese. Il pranzo si svolge a casa di Rosina e, tra i momenti spensieratezza e divertimento, c’è anche ciò che contrarierà alcune donne, ovvero il momento in cui verrà servito il pesce crudo, infatti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 gennaio 2021)decide di andare a trovare Felipe. La donna, in lacrime, cerca di spiegare le sue motivazioni in merito all’irruzione diin chiesa. Perché ha nascosto questo losco segreto al suo amato? Durante la puntata di Unadi25, vedremo quale saranno le reazioni e quali le. Una, Susana e Armando rimangono da soli Dalledi Unasappiamo che Armando è tornato e decide di celebrare il suo ritorno organizzando un pranzo in stile giapponese. Il pranzo si svolge a casa di Rosina e, tra i momenti spensieratezza e divertimento, c’è anche ciò che contrarierà alcune donne, ovvero il momento in cui verrà servito il pesce crudo, infatti ...

