Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 29 gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) venerdì 29 gennaio 2021 – Nuova crisi per Michele e Silvia: dopo l’ennesima aggresione Silvia capisce che oramai Michele non riesce più a rendersi conto della gravità della situazione. La sua paura gli impedisce di ragionare. Per lei è assurdo continuare a subire e proprio quando l’uomo si era deciso a denunciare i suoi aguzzini, resta vittima di una nuova aggressione. Silvia è sconvolta e pensa che sia arrivato il momento di mettere la parola fine. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di giovedì 21 gennaio 2021)29– Nuova crisi per Michele e Silvia: dopo l’ennesima aggresione Silvia capisce che oramai Michele non riesce più a rendersi conto della gravità della situazione. La sua paura gli impedisce di ragionare. Per lei è assurdo continuare a subire e proprio quando l’uomo si era deciso a denunciare i suoi aguzzini, resta vittima di una nuova aggressione. Silvia è sconvolta e pensa che sia arrivato il momento di mettere la parola fine. L'articolo News Programmi Tv.

redazionetvsoap : Molte novità in casa Boschi... #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - Notiziedi_it : Un Posto al Sole torna in tv: le anticipazioni - Renato__Trinca : Un Posto al Sole Anticipazioni gennaio 2021: Giuseppe come ultimo tentativo per restare al suo posto si offre nudo a Renzi - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 21 gennaio: Vittorio è molto sconfortato, Alex lo lascia - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni | Dopo Marina anche Angela dirà addio alla soap Ecco cosa succederà -