Anthony Hopkins e Jodie Foster ricordano ' Il silenzio degli innocenti'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 2021 segna il trentennale dell'uscita al cinema del '' , capolavoro indiscusso del genere crime/thriller, premiato al Festival di Berlino per la migliore regia e terzo ...

MediasetTgcom24 : Jodie Foster e Anthony Hopkins insieme per il 30° anniversario de 'Il silenzio degli innocenti' #JodieFoster… - CineFacts_ : Uno degli ultimi (l'ultimo?) grandi film di Francis Ford Coppola: effetti speciali fisici e soluzioni artigianali c… - MattiaColetto : RT @RedazioneFilmTv: Una dieta ricca di ferro, ma anche Anthony Hopkins e Jodie Foster che ricordano i bei tempi di Il silenzio degli innoc… - RADIOBRUNO1 : Reunion dei due straordinari protagonisti de 'Il silenzio degli Innocenti' #anthonyhopkins #jodiefoster #cinema… - RedazioneFilmTv : Una dieta ricca di ferro, ma anche Anthony Hopkins e Jodie Foster che ricordano i bei tempi di Il silenzio degli in… -

A 30 anni dall'uscita nelle sale, i due protagonisti parlano del film, di come lui fosse intimorito da lei e del lavoro fatto sul personaggio di Hannibal Lecter ...Uno dei film più terrificanti della storia del cinema, Il silenzio degli innocenti, sta per tornare. Non si tratta di un sequel (il film ne ebbe due, Hannibal e Red Dragon) ma di una serie ...