Andrea Zelletta sbotta contro gli autori del GF Vip: “Siamo umani, diteci la ca**o di verità, basta” (VIDEO) (Di giovedì 21 gennaio 2021) I protagonisti del GF Vip, ieri sera hanno appreso che il reality non si fermerà l’8 febbraio, ma si protrarrà ancora per un po’. Tale notizia, tuttavia, ha generato un po’ di malumori tra i vipponi, Andrea Zelletta, ad esempio, ha sbottato contro gli autori del programma. L’ex tronista di Uomini e Donne si è innervosito perché i membri del cast hanno continuato a tenergli nascosta la verità inerente il prolungamento. Per tale motivo, ha avuto uno sfogo nella notte contro alcuni di loro. Lo sfogo di Andrea Zelletta contro gli autori Andrea Zelletta è stato tra i concorrenti maggiormente toccati dal prolungamento del GF Vip, per tale ragione ha avuto uno sfogo ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 21 gennaio 2021) I protagonisti del GF Vip, ieri sera hanno appreso che il reality non si fermerà l’8 febbraio, ma si protrarrà ancora per un po’. Tale notizia, tuttavia, ha generato un po’ di malumori tra i vipponi,, ad esempio, hatoglidel programma. L’ex tronista di Uomini e Donne si è innervosito perché i membri del cast hanno continuato a tenergli nascosta lainerente il prolungamento. Per tale motivo, ha avuto uno sfogo nella nottealcuni di loro. Lo sfogo digliè stato tra i concorrenti maggiormente toccati dal prolungamento del GF Vip, per tale ragione ha avuto uno sfogo ...

