Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Perché Renzi attacca Conte? Vuole stare al centro dell’attenzione: suo obiettivo è disintegrarlo insieme al M5S” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Perché Matteo Renzi ha cominciato sin dall’inizio ad attaccare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Prima di tutto Perché è inaffidabile, poi Perché Vuole stare al centro dell’attenzione e infine, Perché Vuole disintegrare tanto Conte quanto il Movimento Cinque stelle”. Così Andrea Scanzi, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove. “L’unico elemento politico che vedo è che più si cimenta il rapporto Zingaretti-Di Maio-Bersani, più si crea il campo progressista, più non ha alcun ragion ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Matteoha cominciato sin dall’inizio adre il presidente del Consiglio Giuseppe? Prima di tuttoè inaffidabile, poiale infine,disintegrare tantoquanto il Movimento Cinque stelle”. Così, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’,Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su. “L’unico elemento politico che vedo è che più si cimenta il rapporto Zingaretti-Di Maio-Bersani, più si crea il campo progressista, più non ha alcun ragion ...

Simo07827689 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi ???? Per avere osato firmare a favore della legge popolare contro la propaganda fascista, mi sono arrivate l… - MichelaRoi : RT @GuadagnoRaffae2: Vi ricordate Emilio Fede? Come osannava il Silvio Presidente? Non era niente a confronto del leccaculismo di Andrea Sc… - tazio_c : RT @GuadagnoRaffae2: Vi ricordate Emilio Fede? Come osannava il Silvio Presidente? Non era niente a confronto del leccaculismo di Andrea Sc… - Simo07827689 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi Ieri, a Cartabianca, ero decisamente carico. Questa crisi è indecente e chi l’ha aperta dovrà vergognarsi… - AdOnoreDelVero : RT @GuadagnoRaffae2: Vi ricordate Emilio Fede? Come osannava il Silvio Presidente? Non era niente a confronto del leccaculismo di Andrea Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Scanzi Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Perché Renzi attacca Conte? Vuole stare al centro… Il Fatto Quotidiano Le più belle frasi di Osho oscurata: "È stato un errore, ripristinata"

La pagina satirica su Facebook ideata da Federico Palmaroli è stata oscurata per qualche ora. Ecco cosa è successo ...

Meloni risponde a Scanzi: «Pescivendolo è un lavoro nobile, non mi offende»

«Pesce fresco, pesce fresco, avvicinatevi, ottimi prezzi», ironizza così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Andrea Scanzi all’interno del programma di La7 “Otto e M ...

La pagina satirica su Facebook ideata da Federico Palmaroli è stata oscurata per qualche ora. Ecco cosa è successo ...«Pesce fresco, pesce fresco, avvicinatevi, ottimi prezzi», ironizza così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Andrea Scanzi all’interno del programma di La7 “Otto e M ...