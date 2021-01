Andrea Roncato Si Scaglia Contro Barbara D’Urso!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 21 gennaio 2021), stanco di essere attaccato sui social dai fan di Stefania Orlando, non solo ha ribadito quanto già detto aggiungendo pesantissime accuse nei confronti dell’ex moglie, ma ha anche accusatoD’Urso di averlo portato a trattare questioni non gradite. Scopriamo insieme cosa è successo! Sono rimaste impresse le parole dell’ex marito di Stefania Orlando,, il quale in diretta a “Live, non è la D’Urso” ha dichiarato essere stato tradito dall’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Dichiarazione che ha causato una forte crisi in Stefania la quale, come tutti ricordiamo, dopo la puntata durante la quale Alfonso Signorini le ha mostrato il videoclip, stava per andarsene. Sì, perché la conduttrice televisiva, in preda alla rabbia e alla delusione, si era diretta a grandi ...