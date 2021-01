Andrea Roncato, dettagli choc contro l’ex moglie Stefania Orlando: “Per la droga..” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non si placa la bagarre - a distanza - tra Andrea Roncato e Stefania Orlando. La showgirl, 'reclusa' da ottobre nella Casa del Grande Fratello Vip, è andata su tutte le furie lunedì dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate dall'ex marito a 'Live - Non è la d'Urso', dove ha affermato che il loro matrimonio finì perché lei aveva un altro. Tesi demolita dalla Orlando, che ha replicato: "È vero che io sono andata via di casa perché, dopo essere diventati come due amici, avevamo deciso di lasciarci. È vero anche che avevo incontrato un'altra persona, ma non è stata quella la causa della fine del matrimonio. (Continua...) Non avevamo più un rapporto da coppia, ci rispettavamo e provavamo affetto, ma me non bastava più". Le parole dell'attore romagnolo hanno turbato profondamente l'ex ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non si placa la bagarre - a distanza - tra. La showgirl, 'reclusa' da ottobre nella Casa del Grande Fratello Vip, è andata su tutte le furie lunedì dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate dall'ex marito a 'Live - Non è la d'Urso', dove ha affermato che il loro matrimonio finì perché lei aveva un altro. Tesi demolita dalla, che ha replicato: "È vero che io sono andata via di casa perché, dopo essere diventati come due amici, avevamo deciso di lasciarci. È vero anche che avevo incontrato un'altra persona, ma non è stata quella la causa della fine del matrimonio. (Continua...) Non avevamo più un rapporto da coppia, ci rispettavamo e provavamo affetto, ma me non bastava più". Le parole dell'attore romagnolo hanno turbato profondamente l'ex ...

