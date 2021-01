Anche Glastonbury 2021 ufficialmente cancellato causa Covid | il Festival salta per il secondo anno

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021)ildinon ci sarà. Non stupisce che gli organizzatori abbiano annunciato con largo anticipo l’intenzione di non realizzare, per quest’come per il precedente, quello che negli ultimi anni è diventato l’evento musicale più grande d’Inghilterra per numero di presenze. Impossibilesolo pensare di essere attendisti o ottimisti sul da farsi, vista la disastrosa condizione sanitaria del Regno Unito che ad oggi conta il numero impressionante di oltre 1500 morti al giorno per-19.non si terrà perché sarebbe impossibile realizzarlo senza mobilitare un’enorme massa di persone e senza evitare che queste si assembrino sotto i pachi di Indio, come da tradizione. Stupisce invece che ...