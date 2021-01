Amici 20 | Arisa furiosa | “Ma a lui che caz*o gli cambia?”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Quando il cielo è troppo sereno è perché si sta per abbattere una tempesta. Ed è così che è stato per la professoressa di20,e il suo allievo Raffaele. Ancora una volta, a portare le nuvole sulle due persone scritte poc’anzi è Rudy Zerbi. Il coach, infatti, ha chiesto agli altri ragazzi di stilare una classifica in merito agli inediti di Aka7Even, Enula e Raffaele. Quest’ultimo, per i suoi compagni, è risultato all’ultimo posto. Per questo motivo, Zerbi ha chiesto alla produzione di non far uscire su tutte le piattaforme l’inedito di Raffaele “Il sole alle finestre”. Evidentemente gli altri concorrenti di20 preferiscono altri brani, ma questo non può essere sufficiente e un metro di giudizio per avanzare una richiesta del genere. Bene, Rudy non la pensa così e ha deciso di bloccare l’uscita del pezzo del cantante. ...