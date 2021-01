Ambra Lombardo ancora più bella del solito: trovata l’ottava meraviglia del mondo! – FOTO (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ex gieffina pubblica un fermo immagine del programma Tiki Taka, in cui non passano inosservati i suoi due fari azzurri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@AmbraLombardo.official) Nel post, Ambra guarda dritto davanti a sé, con due occhioni che sembrano brillare di luce propria: che sguardo profondo e penetrante! L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ex gieffina pubblica un fermo immagine del programma Tiki Taka, in cui non passano inosservati i suoi due fari azzurri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@.official) Nel post,guarda dritto davanti a sé, con due occhioni che sembrano brillare di luce propria: che sguardo profondo e penetrante! L'articolo proviene da YesLife.it.

battito_inter : RT @NicholasD_Altea: Una certa Ambra Lombardo, a #TikiTaka, parlando di #Lukaku ha detto: “Se la do all’uomo nero se la tiene un anno inte… - NicholasD_Altea : Una certa Ambra Lombardo, a #TikiTaka, parlando di #Lukaku ha detto: “Se la do all’uomo nero se la tiene un anno intero” Che degrado. - BobbyMcflyy : @Emmeemm_ AMBRA LOMBARDO EHHH OHHH AMBRA LOMBARDO EHHH OHHH - orahounbelnick : RT @carlito_786: “Se la do all’uomo nero se la tiene un anno intero” Ambra Lombardo a #TikiTaka - carlito_786 : “Se la do all’uomo nero se la tiene un anno intero” Ambra Lombardo a #TikiTaka -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Lombardo Ambra Lombardo ancora più bella del solito: trovata l’ottava meraviglia del mondo! – FOTO Yeslife Tina Cipollari torna da lui: l’opinionista di Uomini e Donne di nuovo innamorata

Tina Cipollari di nuovo innamorata: dopo la separazione da Vincenzo Ferrara, l'opinionista di Uomini e Donne viene beccata insieme a lui.

L'isola dei famosi 2021, presunti concorrenti del cast: Gilles Rocca e Ambra Lombardo

Emergono nuovi dettagli sul cast de L'isola dei famosi 2021, il reality show di Canale 5 che tornerà a marzo in prime time con la conduzione di Ilary Blasi. La produzione sta lavorando per mettere a p ...

Tina Cipollari di nuovo innamorata: dopo la separazione da Vincenzo Ferrara, l'opinionista di Uomini e Donne viene beccata insieme a lui.Emergono nuovi dettagli sul cast de L'isola dei famosi 2021, il reality show di Canale 5 che tornerà a marzo in prime time con la conduzione di Ilary Blasi. La produzione sta lavorando per mettere a p ...