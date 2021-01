Amanda Gorman | chi è la giovane poetessa che ha conquistato l’America

Leggi su iodonna

(Di giovedì 21 gennaio 2021): nel giorno di Joe Biden, nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, è lei la vera stella di Capitol Hill. Origini afroamericane, 22 anni, è la piùesibita durante una cerimonia di insediamento presidenziale. E con i suoi versi hatutti, dai politici alle star al pubblico in tv.Leggi anche › Insediamento Biden: i beauty look della cerimonia, da Kamala a Jill, da J.Lo a Lady Gaga › Trump, il giorno dell’Insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti. Tutti i look della First lady ...