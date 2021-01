“Altro che uscita sobria”. Melania Trump, tutti hanno notato quel curioso particolare durante l’addio alla Casa Bianca (Di giovedì 21 gennaio 2021) Altro che “basso profilo” o “look da funerale“. quello sfoggiato da Melania Trump per lasciare la Casa Bianca, nelle sue ultime ore da First Lady, è decisamente più simile all’”abito della vendetta” che la principessa Diana indossò dopo la separazione da Carlo. Se quel tubino nero, lungo fin sotto al ginocchio, con giacchino coordinato, i capelli raccolti e borsetta nera vi è sembrato austero e discreto, bene, sappiate è uno degli outfit più lussuosi (e quindi costosi) che abbia mai sfoggiato nei suoi 4 anni alla Casa Bianca. Proprio così. Dietro cotanta sobrietà si nasconde un messaggio preciso e tutta la sua gioia per la fine di una presidenza che secondo i rumors è stata per lei un vero incubo. L’ex modella, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)che “basso profilo” o “look da funerale“.lo sfoggiato daper lasciare la, nelle sue ultime ore da First Lady, è decisamente più simile all’”abito della vendetta” che la principessa Diana indossò dopo la separazione da Carlo. Setubino nero, lungo fin sotto al ginocchio, con giacchino coordinato, i capelli raccolti e borsetta nera vi è sembrato austero e discreto, bene, sappiate è uno degli outfit più lussuosi (e quindi costosi) che abbia mai sfoggiato nei suoi 4 anni. Proprio così. Dietro cotanta sobrietà si nasconde un messaggio preciso e tutta la sua gioia per la fine di una presidenza che secondo i rumors è stata per lei un vero incubo. L’ex modella, che ...

