“Altro che uscita sobria”. Melania Trump, tutti hanno notato quel curioso particolare durante l’addio alla Casa Bianca. E i giornali di tutto il mondo impazziscono (Di giovedì 21 gennaio 2021) Altro che “basso profilo” o “look da funerale“. quello sfoggiato da Melania Trump per lasciare la Casa Bianca, nelle sue ultime ore da First Lady, è decisamente più simile all’”abito della vendetta” che la principessa Diana indossò dopo la separazione da Carlo. Se quel tubino nero, lungo fin sotto al ginocchio, con giacchino coordinato, i capelli raccolti e borsetta nera vi è sembrato austero e discreto, bene, sappiate è uno degli outfit più lussuosi (e quindi costosi) che abbia mai sfoggiato nei suoi 4 anni alla Casa Bianca. Proprio così. Dietro cotanta sobrietà si nasconde un messaggio preciso e tutta la sua gioia per la fine di una presidenza che secondo i rumors è stata per lei un vero incubo. L’ex modella, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)che “basso profilo” o “look da funerale“.lo sfoggiato daper lasciare la, nelle sue ultime ore da First Lady, è decisamente più simile all’”abito della vendetta” che la principessa Diana indossò dopo la separazione da Carlo. Setubino nero, lungo fin sotto al ginocchio, con giacchino coordinato, i capelli raccolti e borsetta nera vi è sembrato austero e discreto, bene, sappiate è uno degli outfit più lussuosi (e quindi costosi) che abbia mai sfoggiato nei suoi 4 anni. Proprio così. Dietro cotanta sobrietà si nasconde un messaggio preciso e tutta la sua gioia per la fine di una presidenza che secondo i rumors è stata per lei un vero incubo. L’ex modella, che ...

francescoseghez : 156 sì con 3 senatori a vita (che difficilmente partecipano alla vita parlamentare) e 16 potenziali NO ai voti chia… - borghi_claudio : Io... io... vabè. Il paese potrebbe essere guidato da Bagnai e invece è guidato da Cioffi. Direi che è inutile aggiungere altro. #Senato - CarloCalenda : Dato il livello di ripetitività e manicheismo del @fattoquotidiano io fossi in loro una copertina definitiva: Conte… - IPantaloncini : RT @thehappygirl__: harry non era geloso, harry era invidioso,invidioso del fatto che quei due potevano abbracciarsi e mostrare quanto tene… - akipopilo : RT @AlbertoBagnai: @DavideFalchieri @Vulcanelios Eh, ma dietro c’è una mente! Altro che pupazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Melania Trump lascia la Casa Bianca: altro che sobrietà, al braccio ha una borsa di Hermes da 70mila dollari Il Fatto Quotidiano Scuole Fvg, il giorno decisivo per la ripartenza anticipata delle lezioni in presenza

Il Tar, con il ricorso bis anti didattica a distanza sul tavolo, ha convocato prefetti, Ufficio scolastico e Regione in via informale. In ballo il rientro alle superiori dal 25 gennaio ...

Altro raid dei ladri d’arte: rubati due quadri

E’ la terza volta all’Angolo del Duca dove vengono portate via le opere allestite all’esterno. Il titolare: "Dobbiamo intervenire" ...

Il Tar, con il ricorso bis anti didattica a distanza sul tavolo, ha convocato prefetti, Ufficio scolastico e Regione in via informale. In ballo il rientro alle superiori dal 25 gennaio ...E’ la terza volta all’Angolo del Duca dove vengono portate via le opere allestite all’esterno. Il titolare: "Dobbiamo intervenire" ...