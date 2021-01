Altobelli: “La Lu-La è il top in Italia e in Europa. Barrella? Tra i migliori al mondo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandro Altobelli, ex bandiera dell’Inter ha lasciato una intervista fra le righe della Gazzetta dello Sport, sbilanciandosi sulla squadra nerazzurra, che deve e può puntare allo scudetto: “Senza nulla togliere alla Juve di Ronaldo o al Milan di Ibra, la miglior coppia di attaccanti d’Italia è quella dell’Inter: Lukaku e Lautaro sono il meglio che si possa desiderare. Sono attaccanti complementari, micidiali in area di rigore ma anche bravissimi a mettersi a disposizione della squadra sia partecipando al palleggio offensivo sia sacrificandosi in fase di non possesso, sono molto altruisti, si cercano continuamente, giocano l’uno per l’altro. La Lu-La oggi è il top in Italia e anche tra le migliori coppie d’Europa. E questo è un motivo in più per spingere l’Inter a credere nello scudetto, del resto ha ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandro, ex bandiera dell’Inter ha lasciato una intervista fra le righe della Gazzetta dello Sport, sbilanciandosi sulla squadra nerazzurra, che deve e può puntare allo scudetto: “Senza nulla togliere alla Juve di Ronaldo o al Milan di Ibra, la miglior coppia di attaccanti d’è quella dell’Inter: Lukaku e Lautaro sono il meglio che si possa desiderare. Sono attaccanti complementari, micidiali in area di rigore ma anche bravissimi a mettersi a disposizione della squadra sia partecipando al palleggio offensivo sia sacrificandosi in fase di non possesso, sono molto altruisti, si cercano continuamente, giocano l’uno per l’altro. La Lu-La oggi è il top ine anche tra lecoppie d’. E questo è un motivo in più per spingere l’Inter a credere nello scudetto, del resto ha ...

