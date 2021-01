Altafini cita il presidente Fiore e rincuora Insigne | “Anche Maradona e Pelé hanno sbagliato rigori”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 gennaio 2021) José, ex giocatore di Milan, Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 1 Station. Il momento chiave della partita è stato la parata di Szczesny sul colpo di testa di Lozano, quando si era ancora sullo 0-0. Se il Napoli avesse segnato, sarebbe cambiata l’inerzia della gara. Addico di stare tranquillo, tanti campioni in passato, Messi, addirittura Baggio e Baresi sbagliarono in finale ai Mondiali nel 1994. Capita a tutti, non si deve demoralizzare. Non so perché Mertens sia partito dalla panchina. Non discuto le scelte di Gattuso, però ricordo le parole di Roberto: ‘la squadra rispecchia il carattere dell’allenatore’. Se il Napoli è stato troppo timoroso, farei una ...