Allerta alimentare, ritirato prodotto surgelato per presenza di plastica al suo interno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Ministero ha lanciato un nuovo alert alimentare, stavolta si tratta di un prodotto surgelato ritirato per la presenza di plastica al suo interno Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup Il prodotto in questione è “Panciottelli ai funghi surgelati” venduti in unità da 450 grammi. I lotti in questione L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Ministero ha lanciato un nuovo alert, stavolta si tratta di unper ladial suoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup Ilin questione è “Panciottelli ai funghi surgelati” venduti in unità da 450 grammi. I lotti in questione L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Allerta alimentare per alcuni lotti di snack salati - #Allerta #alimentare #alcuni #lotti - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare #richiamo per Panciottelli ai Funghi surgelati “Cucino Io”. Presenza corpo estraneo all'interno… - flaviotiravento : RT @magicaGrmente22: 'sugo bio alle verdure in vendita con l'etichetta Carrefour BIO in barattoli di vetro da 350 grammi ' Allerta aliment… - magicaGrmente22 : 'sugo bio alle verdure in vendita con l'etichetta Carrefour BIO in barattoli di vetro da 350 grammi ' Allerta alim… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: ?? ALLERTA ALIMENTARE: IL MINISTERO RITIRA PRODOTTO, RISCHIOSO PER LA SALUTE. I dettagli ?? -