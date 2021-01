Alla Maturità torna la bocciatura, l’esame sarà solo orale: il piano del ministero, cosa cambia quest’anno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non c’è Dad che tenga. Torneranno le bocciature in tutte le classi e le “non ammissioni” all’esame di Maturità che, quest’anno, prevederà un lungo orale in barba allo schema tradizionale fatto di prime, seconde e terze prove. Questo, in sintesi, il quadro sul futuro della scuola, anche se la curva epidemica sul contagio da Coronavirus influenza, e probabilmente continuerà a farlo, i piani messi in atto dal ministero dell’Istruzione. Lucia Azzolina, nel frattempo, ha anche tracciato le linee guida anche per quanto riguarda l’esame di Stato. Didattica a distanza Sulla didattica a distanza, contrariamente al pugno duro della ministra, che si è schierata con gli studenti, spiegando che la didattica a distanza non può più essere una soluzione, c’è anche la consapevolezza che ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non c’è Dad che tenga. Torneranno le bocciature in tutte le classi e le “non ammissioni” aldiche,, prevederà un lungoin barba allo schema tradizionale fatto di prime, seconde e terze prove. Questo, in sintesi, il quadro sul futuro della scuola, anche se la curva epidemica sul contagio da Coronavirus influenza, e probabilmente continuerà a farlo, i piani messi in atto daldell’Istruzione. Lucia Azzolina, nel frattempo, ha anche tracciato le linee guida anche per quanto riguardadi Stato. Didattica a distanza Sulla didattica a distanza, contrariamente al pugno duro della ministra, che si è schierata con gli studenti, spiegando che la didattica a distanza non può più essere una soluzione, c’è anche la consapevolezza che ...

nicolettagiust1 : RT @AndreaSpanu6: È arrivata la risposta all’urgente necessità di un rilancio educativo per gli studenti delle superiori, unici in Europa a… - senz4salutarti : FORSE QUEST'ANNO CI SARÀ DI NUOVO LA TESINA ALLA MATURITÀ, VI PREGO FATE SIA COSÌ I miei professori sono tutti indi… - dusktilldowy : quindi alla maturità ci sarà solo il maxiorale - 0UTSZ1DE : mi devo mettere a studiare se no non ci arrivo alla maturità - 0UTSZ1DE : GODOOOO QUEST’ANNO ALLA MATURITÀ C’È SOLO L’ORALE -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Maturità Quarato: “Sulla sfiducia a Iaccarino, andiamo alla revoca senza indugio” StatoQuotidiano.it