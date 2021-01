Alberto Matano spiega al ristoratore no mask che chiudergli il collegamento non è censura di Stato (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Alberto, noi glielo abbiamo detto più volte. Ma è una scelta che ha voluto portare avanti Fabio: non vuole indossare la mascherina». La risposta di Alberto Matano al ristoratore no mask è da manuale dell’informazione televisiva. E – tra le altre cose – non è una novità. Il conduttore della Vita in Diretta non accetta che i suoi inviati possano trovarsi in situazione di potenziale pericolo, davanti a persone che non indossano la mascherina. Quindi, taglia il collegamento spiegando perché non poteva più trasmettere queste immagini in televisione, nel pomeriggio del servizio pubblico di Raiuno. LEGGI ANCHE > Così Matano ha deciso che gli assembramenti per Maradona non dovevano essere trasmessi Matano contro ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) «, noi glielo abbiamo detto più volte. Ma è una scelta che ha voluto portare avanti Fabio: non vuole indossare la mascherina». La risposta dialnoè da manuale dell’informazione televisiva. E – tra le altre cose – non è una novità. Il conduttore della Vita in Diretta non accetta che i suoi inviati possano trovarsi in situazione di potenziale pericolo, davanti a persone che non indossano la mascherina. Quindi, taglia ilndo perché non poteva più trasmettere queste immagini in televisione, nel pomeriggio del servizio pubblico di Raiuno. LEGGI ANCHE > Cosìha deciso che gli assembramenti per Maradona non dovevano essere trasmessicontro ...

