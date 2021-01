Alberto Matano ferma la diretta, il motivo del gesto definitivo – VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il conduttore del programma La vita in diretta ha bruscamente interrotto il collegamento. L’intervistato: “È censura di Stato.” Poco fa alla Vita in diretta il conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristoratore di Trieste, ha chiuso il collegamento scusandosi col pubblico. Appoggio in pieno la scelta: questo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il conduttore del programma La vita inha bruscamente interrotto il collegamento. L’intervistato: “È censura di Stato.” Poco fa alla Vita inil conduttore, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristoratore di Trieste, ha chiuso il collegamento scusandosi col pubblico. Appoggio in pieno la scelta: questo L'articolo proviene da YesLife.it.

nuccia20 : RT @Iperbole_: Poco fa alla Vita in diretta il conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristorato… - ImpieriFilippo : RT @tempoweb: #Matano zittisce il barista #nomask e lui non ci sta. Duello a #LaVitainDiretta #mascherina #21gennaio - giogi666 : RT @see_lallero: Alberto Matano taglia il collegamento con il No mask. Da #lavitaindiretta del 21 gennaio 2021 su Rai 1. - supercicciolo : RT @Iperbole_: Poco fa alla Vita in diretta il conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristorato… - tempoweb : #Matano zittisce il barista #nomask e lui non ci sta. Duello a #LaVitainDiretta #mascherina #21gennaio… -