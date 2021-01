Alan Friedman e la frase su “Melania Trump escort”, dal Pd a Fdi e M5s: la condanna unanime della politica. E il caso finisce in Vigilanza Rai (Di giovedì 21 gennaio 2021) condanna unanime della politica per la frase di Alan Friedman che, nella puntata di Uno Mattina su Rai 1 del 19 gennaio, ha definito l’ex first lady Melania Trump “una escort“. Oggi il giornalista americano, intervistato a L’Aria che tira su La7, si è scusato parlando di “una battuta infelice e di pessimo gusto“, ma intanto la vicenda finirà in Vigilanza Rai dove è stato convocato per il 26 gennaio il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Fra i temi al centro dell’audizione ci sarà il caso Friedman, ma anche il capitolo “sicurezza” del Festival di Sanremo e i mancati spazi di approfondimento della rete in casi come quello dell’assalto a Capitol ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021)per ladiche, nella puntata di Uno Mattina su Rai 1 del 19 gennaio, ha definito l’ex first lady“una“. Oggi il giornalista americano, intervistato a L’Aria che tira su La7, si è scusato parlando di “una battuta infelice e di pessimo gusto“, ma intanto la vicenda finirà inRai dove è stato convocato per il 26 gennaio il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Fra i temi al centro dell’audizione ci sarà il, ma anche il capitolo “sicurezza” del Festival di Sanremo e i mancati spazi di approfondimentorete in casi come quello dell’assalto a Capitol ...

