Alan Friedman confessa: “Melania Trump una escort? Ho fatto una battuta, non era un errore” (video) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri aveva parlato di un errore di traduzione dall’inglese all’americano, oggi, messo alle strette, Alan Friedman fa marcia indietro e ammette: “Volevo fare una battuta”. Non si esaurisce la polemica su Melania Trump, che in diretta sulla Rai, ieri, il giornalista americano aveva definito una “escort”, “ecco che Donald Trump esce con la sua escort Melania”, aveva detto Friedman, suscitando ilarità in studio. “Eeehm sua moglie”, aveva tentato poi di correggersi il giornalista americano, ad Uno Mattina, nella puntata dedicata alla giornata di addio dell’ex presidente USA e di sua moglie Melania. Friedman cambia versione: “Melania ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri aveva parlato di undi traduzione dall’inglese all’americano, oggi, messo alle strette,fa marcia indietro e ammette: “Volevo fare una”. Non si esaurisce la polemica su, che in diretta sulla Rai, ieri, il giornalista americano aveva definito una “”, “ecco che Donaldesce con la sua”, aveva detto, suscitando ilarità in studio. “Eeehm sua moglie”, aveva tentato poi di correggersi il giornalista americano, ad Uno Mattina, nella puntata dedicata alla giornata di addio dell’ex presidente USA e di sua mogliecambia versione: “...

