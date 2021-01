Agente Kokorin | “Martedì firmeremo un contratto di 3 anni e mezzo con la Fiorentina”

Fiorentina_ole : RT @violanews: L'agente di #Kokorin annuncia l'arrivo del calciatore alla #Fiorentina - NickCecca : Timothy Berdyshev, agente di Aleksandr Kokorin, a Match Tv: 'Lunedì voliamo a Roma e faremo le visite mediche. Poi… - FiorentinaUno : KOKORIN, L'agente: 'Lunedì il volo per Roma e le visite mediche. Martedì a Firenze per firmare il contratto' -… - violanews : L'agente di #Kokorin annuncia l'arrivo del calciatore alla #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Kokorin

alfredopedulla.com

L’annuncio del giocatore: «Lunedì voleremo a Roma per sostenere le visite mediche. Poi, martedì, saremo a Firenze e firmeremo un contratto di 3 anni e mezzo» ...Ribery? La Fiorentina ha bisogno di lui per salvarsi, ma ci son anche altre problematiche di natura fisica. A quell’età o sono come Ibrahimovic oppure questi fastidi capitano. Lui vuole andare via, ma ...