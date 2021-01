"Affari da mille e una notte". La Gregoraci a Dubai? Soffiata clamorosa di Signorini: il reale motivo dietro il viaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tante le polemiche sul viaggio in piena pandemia di Elisabetta Gregoraci. Uscita dal Grande Fratello Vip l'ex moglie di Flavio Briatore è volata dall'imprenditore e dal figlio Nathan a Dubai. Quello che sembrava un soggiorno di relax sarebbe invece ben altro. A svelarlo è il settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini parla infatti di un viaggio d'Affari. In passato, infatti, la showgirl calabrese avrebbe acquisito quote del locale di Briatore, il Billionaire Dubai, e d'accordo con lui sarebbe “volata in terra araba proprio per controllare i suoi Affari da mille e una notte che vanno a gonfie vele”. Il suo soggiorno dunque non è stato solo di piacere. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tante le polemiche sulin piena pandemia di Elisabetta. Uscita dal Grande Fratello Vip l'ex moglie di Flavio Briatore è volata dall'imprenditore e dal figlio Nathan a. Quello che sembrava un soggiorno di relax sarebbe invece ben altro. A svelarlo è il settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonsoparla infatti di und'. In passato, infatti, la showgirl calabrese avrebbe acquisito quote del locale di Briatore, il Billionaire, e d'accordo con lui sarebbe “volata in terra araba proprio per controllare i suoidae unache vanno a gonfie vele”. Il suo soggiorno dunque non è stato solo di piacere.

