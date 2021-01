ACEA colloca il suo primo green bond da 800 milioni di euro (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – ACEA, società multiservizi attiva nel campo dell’energia, ha lanciato il suo primo green bond dal valore di 800 milioni di euro, la cui emissione sarà articolata in due serie. La prima avrà un importo indicativo pari a 300 milioni di euro e scadenza a settembre 2025, mentre la seconda serie avrà un importo indicativo pari a 500 milioni di euro e scadenza a luglio 2030. I proventi dell’emissione, si legge in una nota, “saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –, società multiservizi attiva nel campo dell’energia, ha lanciato il suodal valore di 800di, la cui emissione sarà articolata in due serie. La prima avrà un importo indicativo pari a 300die scadenza a settembre 2025, mentre la seconda serie avrà un importo indicativo pari a 500die scadenza a luglio 2030. I proventi dell’emissione, si legge in una nota, “saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla ...

ROMA (ITALPRESS) – Acea annuncia il lancio di un prestito obbligazionario, per la prima volta sotto forma di Green Bond, per un importo complessivo nominale pari a 800 milioni articolato in due serie, ...

