Acea colloca green bond da 800 milioni per obiettivi sostenibilità (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Acea annuncia il lancio di un prestito obbligazionario, per la prima volta sotto forma di green bond, per un importo complessivo nominale pari a 800 milioni articolato in due serie, nell’ambito del green Financing Framework recentemente pubblicato e a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 4 miliardi. La prima serie avrà un importo indicativo pari a 300 milioni e scadenza a settembre 2025 e la seconda serie avrà un importo indicativo pari a 500 milioni e scadenza a luglio 2030. Le obbligazioni sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri. Le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –annuncia il lancio di un prestito obbligazionario, per la prima volta sotto forma di, per un importo complessivo nominale pari a 800articolato in due serie, nell’ambito delFinancing Framework recentemente pubblicato e a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 4 miliardi. La prima serie avrà un importo indicativo pari a 300e scadenza a settembre 2025 e la seconda serie avrà un importo indicativo pari a 500e scadenza a luglio 2030. Le obbligazioni sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri. Le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti ...

ottopagine : Acea colloca green bond da 800 milioni per la sostenibilità - zazoomblog : Acea colloca green bond da 800 milioni per obiettivi sostenibilità - #colloca #green #milioni #obiettivi - IlModeratoreWeb : Acea colloca green bond da 800 milioni per obiettivi sostenibilità - - nestquotidiano : Acea colloca green bond da 800 milioni per obiettivi sostenibilità - CorriereCitta : Acea colloca green bond da 800 milioni per obiettivi sostenibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Acea colloca Acea colloca green bond da 800 milioni per obiettivi sostenibilità Quotidiano del Sud Acea colloca green bond da 800 milioni per obiettivi sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – Acea annuncia il lancio di un prestito obbligazionario, per la prima volta sotto forma di Green Bond, per un importo complessivo nominale pari a 800 milioni articolato in due serie, ...

Auto: nel 2020 crollo delle immatricolazioni, -24,3% in Europa

L'ultimo report di Acea – Associazione costruttori europei – ha evidenziato gli effetti della pandemia sull'automotive europea: nel 2020 le immatricolazioni sono crollate del 24,3% rispetto all'anno p ...

ROMA (ITALPRESS) – Acea annuncia il lancio di un prestito obbligazionario, per la prima volta sotto forma di Green Bond, per un importo complessivo nominale pari a 800 milioni articolato in due serie, ...L'ultimo report di Acea – Associazione costruttori europei – ha evidenziato gli effetti della pandemia sull'automotive europea: nel 2020 le immatricolazioni sono crollate del 24,3% rispetto all'anno p ...