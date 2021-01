“Abbiamo già scelto il nome della bambina”. Chiara Ferragni si sbottona e regala una ‘chicca’ ai suoi fan (Di giovedì 21 gennaio 2021) A marzo la famiglia Ferragnez si allargherà con l’arrivo della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. Il sesso della piccola Ferragni è stato reso noto non appena i genitori lo hanno conosciuto. “Guardate quanto diversa appare la mia pancia con Leo e la piccolina, alla stessa settimana, la ventisettesima”, ha scritto Chiara Ferragni, pubblicando l’uno accanto all’altro un selfie del 2018 ed uno del 2020 e mostrando la differenza tra i due pancioni. “Le profezie delle signore anziane di paese non ne sbagliano una”, ha commentato un utente su Instagram, sottolineando quanto le gravidanze di Chiara Ferragni siano utili a rendere giustizia alle credenze popolari. Il pancione di oggi, infatti, è molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) A marzo la famiglia Ferragnez si allargherà con l’arrivosecondogenita die Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. Il sessopiccolaè stato reso noto non appena i genitori lo hanno conosciuto. “Guardate quanto diversa appare la mia pancia con Leo e la piccolina, alla stessa settimana, la ventisettesima”, ha scritto, pubblicando l’uno accanto all’altro un selfie del 2018 ed uno del 2020 e mostrando la differenza tra i due pancioni. “Le profezie delle signore anziane di paese non ne sbagliano una”, ha commentato un utente su Instagram, sottolineando quanto le gravidanze disiano utili a rendere giustizia alle credenze popolari. Il pancione di oggi, infatti, è molto ...

