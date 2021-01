A Torino da domani fermi i diesel euro 4 ed euro 5 dalle 8 alle 19 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da domani, venerdì 22 gennaio, le misure di limitazioni del traffico passeranno al livello arancio. La concentrazione di PM10 nell’aria ha infatti superato i 50 microgrammi al metro cubo per più di quattro giorni consecutivi. alle limitazioni permanenti già in vigore, per il traporto persone si aggiungeranno dalle ore 8 alle 19 i blocchi sui veicoli diesel fino a euro 5 e sui veicoli benzina fino a euro 1. Per il trasporto merci (categorie N1, N2, N3) scatterà invece il divieto di circolazione dei veicoli diesel euro 3 e euro 4 dalle 8 alle 19 (nei giorni festivi ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da, venerdì 22 gennaio, le misure di limitazioni del traffico passeranno al livello arancio. La concentrazione di PM10 nell’aria ha infatti superato i 50 microgrammi al metro cubo per più di quattro giorni consecutivi.limitazioni permanenti già in vigore, per il traporto persone si aggiungerannoore 819 i blocchi sui veicolifino a5 e sui veicoli benzina fino a1. Per il trasporto merci (categorie N1, N2, N3) scatterà invece il divieto di circolazione dei veicoli3 e19 (nei giorni festivi ...

AntoVitiello : ???? #Meite stasera a Milano, domani mattina le visite mediche alla clinica La Madonnina. Il centrocampista francese… - DiMarzio : #Meite-#Milan, domani visite e firma sul contratto - IamCALCIO : Le statistiche di #Benevento-#Torino: precedenti, ex e curiosità del match in programma domani sera al #Vigorito. - Laprimapagina : A #Torino da domani fermi i diesel euro 4 ed euro 5 dalle 8 alle 19 - newsTorino : RT @mole24torino: ?Territorio? Aumenta ancora l'inquinamento, da domani un milione di auto e camion si fermano in #Piemonte #bloccoauto #… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino domani Blocco del traffico a Torino, da domani fermi i diesel euro 5 Mole24 Meteo Torino: piogge giovedì, maltempo venerdì, discreto sabato

Meteo Torino. Previsioni meteo Torino, giovedì, 21 gennaio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 1.4mm di pi ...

Smog di nuovo alle stelle – Torna lo stop a Torino e provincia per un milione di auto e camion

Smog nuovamente alle stelle a Torino e provincia. I valori di polveri sottili sono stati elevati nelle giornate di domenica, lunedì, martedì e mercoledì. Si va dunque verso il divieto di circolazione ...

Meteo Torino. Previsioni meteo Torino, giovedì, 21 gennaio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 1.4mm di pi ...Smog nuovamente alle stelle a Torino e provincia. I valori di polveri sottili sono stati elevati nelle giornate di domenica, lunedì, martedì e mercoledì. Si va dunque verso il divieto di circolazione ...