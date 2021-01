A Bologna apre il garage per le startup ‘sociali’ di Fondazione Carisbo

Leggi su dire

(Di giovedì 21 gennaio 2021) BOLOGNA – Uno spazio multifunzionale di 1.400 metri quadrati attrezzato per ospitare 110 postazioni coworking, quattro box uffici privati, tre sale riunioni, una sala workshop, una sala eventi da 110 posti e ambienti comuni, compresa un’area cucina. A Santa Viola, a metà strada tra Il Mast e la Fondazione Golinelli, la Fondazione Carisbo, assieme a Techgarage, inaugura Big, Boost innovation garage. Si tratta di un ‘garage tecnologico‘ che ospiterà a rotazione, in collaborazione con operatori specializzati come Primomiglio e Sefea SGR, dPixel, imprese innovative, digitali, a vocazione sociale, alle quali fornire ingredienti indispensabili per la crescita: servizi di coworking, attività di mentoring, supporto ai processi di ricerca e sviluppo, favorendo connessioni e opportunità di confronto con investitori e partner industriali sensibili ai temi dell’open innovation. La prima call è stata lanciata solo pochi giorni fa in collaborazione con Nesta Italia e dPixel: Tech solutions for social innovation sfida startup emergenti di tutta Italia per la realizzazione di progetti sociali innovativi grazie all’uso delle tecnologie digitali.