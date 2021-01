77° dello Sbarco di Anzio: l’Assessore Mazzi al Cimitero Germanico di Pomezia, per ricordare tutti i Caduti della Battaglia di Anzio (Di giovedì 21 gennaio 2021) 77° dello Sbarco di Anzio: questa mattina, in osservanza del Dpcm del 14/01/2021 e delle relative misure anticovid, l’Assessore, Gianluca Mazzi, in rappresentanza del Sindaco, Candido De Angelis, ha deposto una composizione floreale al Cimiero Germanico di Pomezia, in ricordo di tutti i Caduti della Battaglia di Anzio. “Anzio non dimentica. I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) 77°di: questa mattina, in osservanza del Dpcm del 14/01/2021 e delle relative misure anticovid,, Gianluca, in rappresentanza del Sindaco, Candido De Angelis, ha deposto una composizione floreale al Cimierodi, in ricordo didi. “non dimentica. I valorimemoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”. su Il CorriereCittà.

