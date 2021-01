30mila morti in più, ma non per Covid. Sconcertante dato in Italia, l'ipotesi: ecco cosa c'è dietro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un aumento di 85.624 decessi è stato registrato in Italia l'anno scorso. Di questi, però, solo 55.576 sono stati attribuiti al Covid. Degli altri 30mila si sa poco o nulla. I dati, raccolti ed elaborati dall'Istat, prendono in considerazione il numero di morti nel nostro Paese da marzo a novembre 2020, e vengono confrontati con le medie dei 5 anni precedenti. In questi nove mesi, c'è stato un eccesso di 85.624 decessi sugli andamenti fra il 2015 e il 2019. Solo due terzi di questi, però, si spiegano ufficialmente con il coronavirus. Fino alla fine di novembre scorso, infatti, erano 55.576 i morti per Covid. Nel 2020, quindi, ci sono stati almeno 30mila decessi in più rispetto alla normalità del passato. Come spiega il Corriere della Sera, i dubbi sono tanti: sono anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un aumento di 85.624 decessi è stato registrato inl'anno scorso. Di questi, però, solo 55.576 sono stati attribuiti al. Degli altrisi sa poco o nulla. I dati, raccolti ed elaborati dall'Istat, prendono in considerazione il numero dinel nostro Paese da marzo a novembre 2020, e vengono confrontati con le medie dei 5 anni precedenti. In questi nove mesi, c'è stato un eccesso di 85.624 decessi sugli andamenti fra il 2015 e il 2019. Solo due terzi di questi, però, si spiegano ufficialmente con il coronavirus. Fino alla fine di novembre scorso, infatti, erano 55.576 iper. Nel 2020, quindi, ci sono stati almenodecessi in più rispetto alla normalità del passato. Come spiega il Corriere della Sera, i dubbi sono tanti: sono anche ...

