10 serie tv migliorate dopo la prima stagione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Da The Office a Buffy l'Ammazzavampiri ecco la nostra lista delletv che sonotantissimounanon particolarmente memorabile. LeTV, soprattutto quelle composte da molte stagioni, hanno il più delle volte un andamento altalenante: è quasi impossibile che la qualità - dal punto di vista della trama e della cura data alla caratterizzazione dei personaggi - rimangano le stesse nel corso di più stagioni. A volte lecominciano benissimo con unaindimenticabile per poi peggiorare con il tempo; altre volte, invece, cominciano in sordina e poi esplodono nel corso delle stagioni successive, guadagnandosi una fanbase sempre più numerosa ed affiatata. È proprio a questa seconda ...